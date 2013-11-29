Правки по сайту

Добрый день! Требуется верска макета сайта. Валидность, кроссбраузерность! Сайт должен корректно отображаться при разрешении экрана от 1024*768 до 1920x1080 (не должно появляться горизонтальной полосы прокрутки). По возможности прикрутить слайдер как на этом примере - http://static.livedemo00.template-help.com/wt_38010/ ...