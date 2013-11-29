Верстка и настройка шаблона для Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка92 просмотра

Необходимо установить шаблон, внести правки по ТЗ и проверить как отображаются основные элементы сайта в мобильных устройствах, при необходимости внести правки.

Персональный проект для Дёмина Алексея.

WordPress
11 лет назад
Everyday
Сергей 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
11 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
11 лет назад

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