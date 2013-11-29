Требуется по готовому дизайну сделать шаблон на джумла 3 дополнительного прогромированияне требуется
Верстка и настройка шаблона для Wordpress
Необходимо установить шаблон, внести правки по ТЗ и проверить как отображаются основные элементы сайта в мобильных устройствах, при необходимости внести правки.
Персональный проект для Дёмина Алексея.
Выбранный исполнитель
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