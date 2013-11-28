Верстка WP

Сверстать один шаблон со слайдером в шапке и линками на fb, vk, tweet. Фиксированная ширина, одна колонка на главной и дополнительное меню слева на страницах об услугах компании.

Дизайн-макет в psd по слоям с подписанными атрибутами для css.

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