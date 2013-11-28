Для всего 1 html странички нужно сделать ряд правок, чтобы все это культурно смотрелось в большинстве мобильных браузеров, особенно в iPhone 3 и 4 со стандартным браузером!!! Верстка должна проходить валидатор. ...
Несколько правок на Opencart
Нужно внести несколько правок на сайт. Движок Opencart. Сделать надо сегодня. Если разобраться, там работы на 20 минут, для человека, который работал с данным движком. Жду заявок.
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