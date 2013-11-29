Уважаемые фрилансеры! Имеется сайт на Битриксе. Требуется натяжка шаблона и некоторые правки по коду (например, некорректно работает путь в каталоге). Макет предполагается для главной страницы, каталога, товара, страницы отдельного материала. Более точная информация - при ...
Исправить стили в выпадающем списке
Нужно подправить стили в форме с выпадающими списками:
1 - убрать черную стрелку справа
2 - поменять фон при наведении на элемент из списка
3 - уменьшить шрифт в списке
4 - убрать бордер для списка
Все по пунктам на скриншоте - как сейчас и как надо.
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