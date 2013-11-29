Прикрутить скрипт к существующей форме запроса

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  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки143 просмотра

Требуется заставить работать скрипт (currency converter) в существующей форме запроса. Отдельно работают и скрипт (см файл curr_test.php) и форма запроса, но когда его (скрипт), таким же образом (как и в файл curr_test.php), инклудиш в конфиг файла формы запроса, и жмешь кнопку «отправит» (post) вместо рассчета и отправки заполненных данных данных в БД происходит закачка файла quotes.csv.

Форма запроса (с ошибкой которую требуется поправит): www.test.mobilehangars.ru/index.php?page=63

Скрипт в работе: www.test.mobilehangars.ru/includes/currency_exchange/curr_test.php

Файлы скрипта и скриншот ошибки для ознакомления прилагаются.

Для просмотра ссылок нужно прописать IP сервера в windows hosts файле: 85.17.194.221 www.test.mobilehangars.ru

11 лет назад
vingida
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$10
1 день
Быстро и правельно
После уточнения ТЗ все прошло успешно рекоменжую к сотрудничеству

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Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад

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