Прикрутить скрипт к существующей форме запроса

Требуется заставить работать скрипт (currency converter) в существующей форме запроса. Отдельно работают и скрипт (см файл curr_test.php) и форма запроса, но когда его (скрипт), таким же образом (как и в файл curr_test.php), инклудиш в конфиг файла формы запроса, и жмешь кнопку «отправит» (post) вместо рассчета и отправки заполненных данных данных в БД происходит закачка файла quotes.csv.

Форма запроса (с ошибкой которую требуется поправит): www.test.mobilehangars.ru/index.php?page=63

Скрипт в работе: www.test.mobilehangars.ru/includes/currency_exchange/curr_test.php

Файлы скрипта и скриншот ошибки для ознакомления прилагаются.

Для просмотра ссылок нужно прописать IP сервера в windows hosts файле: 85.17.194.221 www.test.mobilehangars.ru