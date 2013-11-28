2 сайта на вебасист

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка100 просмотров

Состав задач:

1. Переверстать готовый сайт на новый дизайн – макеты вышлю кандидатам. Переделать интернет-магазин на просто каталог товаров,т.е. убрать корзину и пр. опции ИМ.

2. Сделать сайт с 0 на основе предоставленных ПСД.

11 лет назад
StraightWeb
Алексей 
61 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт для компании

    Макеты для верстки в psd и в ai. Английская версия на русском языке пока. Не все разделы есть, заполняться будут потом. Нужно как можно быстрее сделать. Оплата + потом оперативное исправление и добавление инфы. Интересуют ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разметка в поисковых системах

    Нужен специалист по разметке в поисковых системах, 4 проекта ждут своего исполнителя ) По срокам и по стоимости прошу отписать в сообщениях. Также интересует портфолио Ваших работ. 4 сайта 1. ...

    DLEOpencart
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта

    редактирование сайта, изменение дизайна и перенос на другой хостинг...новый дизайн есть, все подробности в skype

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Html письмо для рассылки

    необходимо выполнить дизайн к письму для рассылки задача: чтобы перешли по ссылки, и зарегистрировали. ( письмо захвата) с переходом на страницу захвата

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шаблон для OpenCart

    $200

    Необходимо создать шаблон под OpenCart из PSD - валидная, кроссбраузерная (от IE8 и выше) div-верстка на основе HTML5 и CSS3 - корректное размещение тегов h1-h6; - отсутствие циклических ссылок ...

    CSSHTMLOpencart
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка одностраничников

    $50

    Необходимо сверстать простые одностраничники таким образом, чтобы он работал и можно было подключать контекстную рекламу. Также нужно настроить яндекс метрику, реферальные хвосты и цели.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и натяжка на wordpress.

    $100

    Нужно сверстать и натянуть дизайн футора для сайта http://uslugizdes.info/. Подключить функционал к блоку «Расскажи о нас» в соц сетях . ТЗ и макет в прикрепленном файле Исходник дизайна , доступы к ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад