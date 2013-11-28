Макеты для верстки в psd и в ai. Английская версия на русском языке пока. Не все разделы есть, заполняться будут потом. Нужно как можно быстрее сделать. Оплата + потом оперативное исправление и добавление инфы. Интересуют ...
2 сайта на вебасист
Состав задач:
1. Переверстать готовый сайт на новый дизайн – макеты вышлю кандидатам. Переделать интернет-магазин на просто каталог товаров,т.е. убрать корзину и пр. опции ИМ.
2. Сделать сайт с 0 на основе предоставленных ПСД.
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