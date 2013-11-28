Нужен специалист по разметке в поисковых системах, 4 проекта ждут своего исполнителя ) По срокам и по стоимости прошу отписать в сообщениях. Также интересует портфолио Ваших работ. 4 сайта 1. ...
Сайт для компании
Макеты для верстки в psd и в ai. Английская версия на русском языке пока. Не все разделы есть, заполняться будут потом. Нужно как можно быстрее сделать. Оплата + потом оперативное исправление и добавление инфы. Интересуют сроки и цена. CMS Joomla.
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