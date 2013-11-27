нужно: - вместо табличной сделать блочную по стандарту html5 - исправить ошибки, чтобы проходила проверку на валидаторе - убрать 100% резину и сделать резину в промежутке от 1024 до 1280px ...
Сделать картинку интерактивной
Есть картинка, нужно сверстать, чтобы можно было вставить в письмо - и 2 кнопки вели на сайт.
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