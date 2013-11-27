Из-за нехватки времени не успеваю сам доделать. Нужно на основании макета в psd переделать имеющуюся верстку. Срок сегодня, чем быстрее тем лучше. Называйте ваши цены. Собственно что нужно ...
Помощь html-codera отлично знающего wordpress
Ищу хорошего верстальщика с прекрасным знанием wordpress. Который готов за отдельную плату на основе существущей верстки научить ГРАМОТНО создавать темы для все того же worpress.
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