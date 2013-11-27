Приветствую, Есть сайт наWord Press. В шаблоне нужно исправить: 1. оступы слева body 2. внешний вид меню (css можно взять с готового сайта) 3. перенести ...
Стянуть верстку
Необходимо стянуть верстку с сайта http://www.re-store.ru/
Нужны такие страницы:
- главная
- категория
- карточка товара
- текстовая
- корзина
Так же мне нужно что бы названия классов отличались от сайта донора. То есть например на доноре класс левого меню nav-left у нас оно будет left-nav
то есть что бы сайт не был копией по классам.
От Вас бюджет! Сроки часов 3-5
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