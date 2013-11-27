Необходимо стянуть верстку с сайта http://www.re-store.ru/

Нужны такие страницы:

- главная

- категория

- карточка товара

- текстовая

- корзина

Так же мне нужно что бы названия классов отличались от сайта донора. То есть например на доноре класс левого меню nav-left у нас оно будет left-nav

то есть что бы сайт не был копией по классам.

От Вас бюджет! Сроки часов 3-5