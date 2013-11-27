Нужна небольшая доработка сайта на Drupal.

Здравствуйте! Нужно привести верстку в порядок на сайте http://d7.vigs.ru Имеется список обнаруженных косяков верстки, а также есть несколько страниц, которые надо отверстать с нуля. Задание тут: http://goo.gl/7yx6KB Приветствуется также ...