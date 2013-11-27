Нужно установить готовый шаблон на joomla 3.1.5 http://joomdom.com/594-sj-joomla3.html Сколько будет стоить установка шаблона?
Нужна небольшая доработка сайта на Drupal.
В процессе работы с сайтом возникли проблемы:
1) Нужно добавить несколько брендов
2) Нужно добавить пару производителей.
3) Стоимость товара выводится в две строчки.
4) Хочу установить Яндекс метрику
Заявки фрилансеров
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