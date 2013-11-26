Вёрстка шаблона Joomla 3 по готовому PSD макету

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок212 просмотров

Необходимо порезать и сверстать шаблон для Joomla 3

Исходники и файл psd в слоях в наличии, предоставлю тому кто возьмётся.

Превью-схему шаблона прикрепляю.

Стиль расворота меню, как тут: http://www.shape5.com/demo/index.php?velocity/

Оплата после демонстрации и проверки работоспособности.

Шаблон должен быть предоставлен в виде инсталлируемого из админки файла.

Срок 5 дней.

Верстальщик должен иметь опыт разработки шаблонов под joomla (желательно 3 версии) и показать несколько примеров своих работ.

Если не будет проблем со сроками и работа будет сделана как планировалось накину сверху ещё 2000 руб.

Joomla
11 лет назад
kosok
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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