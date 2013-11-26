Пара правок в футере, Yii, Twitter Bootstrap

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки151 просмотр

Доброго времени суток, коллеги.

Имеется сайт http://desirest.ru/

Нужно немного доработать верстку футера, а именно:

1) Добавить желтое свечение, как в на картинке PSD (прекрепил).

2) Убрать лишнее пустое место, что бы было опять же как на картинке.

Думаю эти правки можно сделать прям браузере (инструменты разработчика, firebug). Нужен человек который объяснил бы мне, что нужно добавить/изменить в css/html сайта. Не думаю, что имеет смысл высылать вам весь проект целиком, т.к. он очень большой, и развертывание его на локальном хостинге займет больше времени чем сообственно, вся работа.

Бюджет - 10$.

Спасибо.

BootstrapCSSHTMLYii
11 лет назад
rudakovalal
Алексей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$5
1 день
Работа была хоть и небольшая по объему, но не простая по сути. Александр справился на отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
Алексей активно принимал участие в решении проблемы.приятно было работать. оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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