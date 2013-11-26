Пара правок в футере, Yii, Twitter Bootstrap

Доброго времени суток, коллеги.

Имеется сайт http://desirest.ru/

Нужно немного доработать верстку футера, а именно:

1) Добавить желтое свечение, как в на картинке PSD (прекрепил).

2) Убрать лишнее пустое место, что бы было опять же как на картинке.

Думаю эти правки можно сделать прям браузере (инструменты разработчика, firebug). Нужен человек который объяснил бы мне, что нужно добавить/изменить в css/html сайта. Не думаю, что имеет смысл высылать вам весь проект целиком, т.к. он очень большой, и развертывание его на локальном хостинге займет больше времени чем сообственно, вся работа.

Бюджет - 10$.

Спасибо.