Поправить верстку согласно макетам

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки156 просмотров

Нужно поправить верстку согласно макетам - чтобы соответствовало макетам визуально всех мелких деталей.

Залить контент на страницы - фото и текстовый ( около 60 страниц).

Стоит joomla.

Joomla
11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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