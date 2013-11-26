Создание html блока на главную страницу сайта

http://soroban.site90.com/ Работает программа. Но работает не на всем. Нужно чтоб работало на китайских дешевых андроидах, айфонах и здорово бы чтоб на Смарттв. Алгоритм. В зависимости от выбора пользователя генерируется последовательность чисел. Это ...