Требуется не большая верстка на сайте (livestreet). подробности в личку.
Верстка wap сайтов
Есть несколько psd макетов - необходимо отверстать, все простенькое.
Заявки фрилансеров
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