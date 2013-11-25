Верстка под Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок123 просмотра

Нужна верстка магазина под Битрикс. Макеты тут http://yadi.sk/d/Icl-nPC-DKknK

Прошу подавать предложения только тех, кто знает чем верстка под Битрикс отличается от обычной верстки и может предоставить одну-две ссылки на примеры сверстанных вами проектов для Битрикс.

!!! Интегрировать верстку в сам Битрикс не нужно. Нужен только HTML, готовый к дальнейшей натяжке на сайт.

Жду предложений в формате цена / срок реализации / ссылки на примеры вашей верстки под Битрикс.

HTML
11 лет назад
AltSolution
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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