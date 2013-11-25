Есть сайт http://prokatru.com/ Нужно его довести до ума и сделать как в макетах. Главная: http://clip2net.com/s/6f2ock Каталог: http://clip2net.com/s/6f2oKP Остальные страницы подганяем по стилистике под эти страницы
Натяжка на любую CMS
Есть макет(простой) в приложении
Нужно одеть на любую удобную для Вас CMS
Магазин будет продавать оптом(то есть цена за комплект)
Бюджет 1000-2000р. Сроки сегодня показать резалты. Завтра закончить
Заявки фрилансеров
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