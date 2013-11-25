Верстка раскывающегося меню

Есть макет в psd. Требуется человек который сможет быстро и качественно все сделать. Предлагайте примерную стоимость работы, кто заинтересует пришлю макет для более точной оценки работ. Работу нужно выполнить сегодня (25.11.2013 до 18.00 по ...