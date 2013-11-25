Из PSD обновить верстку шапки и меню на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок96 просмотров

Требуется обновить на сайте шапку и две менюшки на текущем сайте.

PSD новой шапки и менюшек имеется.

К движку привязывать ничего не надо! Только отверстать.

Указывайте, пожалуйста, сразу сроки и цену (по возможности)

11 лет назад
ToyotaLC
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад

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