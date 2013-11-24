Требуется верстальщик

Необходимые навыки работы:

- Кроссбраузерная верстка,

- Хорошее знание cms Wordpress и Joomla.

Важно! Вы в сети с 9 до 20 по мск и всегда доступны по телефону!

Оплата после сдачи работы по проектно. Работы много.

Пишите стоимость верстки проекта на примере:

https://st.fl.ru/users/anpekoru/upload/f_4595291ef122c57d.jpg