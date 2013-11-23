Вывести версткой кнопки и блоки плагина

Сайт www_handmadestreet_kz

При создании шаблона не были выведены некоторые элементы, которые есть в стандартом шаблоне.

1. В магазине у товара под описанием есть дополнительные фото товара. У нас они не отображаются, хотя они есть. Это тот же самый плагин http://dao.lsmods.ru/cart/item/mishka-pljushevyj.html

2. Во вкладке "магазин" есть подразделы "Все объекты, Моё избранное, Мои объекты" http://dao.lsmods.ru/cart/list/

У нас они тоже не отображаются визуально, хотя есть внутри и набрав ссылку вручную их вызвать можно http://handmadestreet.kz/shop/my/notpublished/

Вот так нужно эти подменюшки вывести http://farm6.staticflickr.com/5525/11014324865_218a2b8aed_o.jpg

3. При регистрации появляется формочка. Нужно, чтобы при вертикальном скроллинге она не стояла на месте, а двигалась вместе с экраном.

Пишите цену вопроса и срок