Есть сайт(интернет магазин) на opencart, при заказе товара есть функция выбора даты доставки (календарь) но он по умолчанию на английском языке нужно сделать на русском! пишите в СКАЙП
Вывести версткой кнопки и блоки плагина
Сайт www_handmadestreet_kz
При создании шаблона не были выведены некоторые элементы, которые есть в стандартом шаблоне.
1. В магазине у товара под описанием есть дополнительные фото товара. У нас они не отображаются, хотя они есть. Это тот же самый плагин http://dao.lsmods.ru/cart/item/mishka-pljushevyj.html
2. Во вкладке "магазин" есть подразделы "Все объекты, Моё избранное, Мои объекты" http://dao.lsmods.ru/cart/list/
У нас они тоже не отображаются визуально, хотя есть внутри и набрав ссылку вручную их вызвать можно http://handmadestreet.kz/shop/my/notpublished/
Вот так нужно эти подменюшки вывести http://farm6.staticflickr.com/5525/11014324865_218a2b8aed_o.jpg
3. При регистрации появляется формочка. Нужно, чтобы при вертикальном скроллинге она не стояла на месте, а двигалась вместе с экраном.
Пишите цену вопроса и срок
Заявки фрилансеров
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