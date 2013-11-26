Вставить вкладки (табы) рубрик и тегов в сайдбаре

Здравствуйте, друзья. Хочу обратится к вам за помощью. У меня на сайте http://kino100k.ru/ нужно добавить вкладки (табы) рубрик и тегов в сайдбаре. Пробовал установить плагины, не получается вывод. Мне нужно так: [tab: рубрики] [tab: метки] [tab: другие рубрики] .Рубрики нужно вывести через произвольное меню, так как надо вывести не все, а только определенные рубрики.

В общем, жду с нетерпением от вас предложений.