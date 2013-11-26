Вставить вкладки (табы) рубрик и тегов в сайдбаре

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка91 просмотр

Здравствуйте, друзья. Хочу обратится к вам за помощью. У меня на сайте http://kino100k.ru/ нужно добавить вкладки (табы) рубрик и тегов в сайдбаре. Пробовал установить плагины, не получается вывод. Мне нужно так: [tab: рубрики] [tab: метки] [tab: другие рубрики] .Рубрики нужно вывести через произвольное меню, так как надо вывести не все, а только определенные рубрики.

В общем, жду с нетерпением от вас предложений.

11 лет назад
krehowetzcky
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад
$20
1 день
Виталий отлично справился с заданием. Выполнил все четко и качественно. Буду обращаться впредь за помощью. Рекомендую.
Четко поставленая задача. Своевременная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад

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