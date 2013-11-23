Поправить верстку под MAC устройства

Есть страница http://www.organita.ru/html/cabinet.html

В блоке "История покупок" есть таблица заголовки которой на PC компах отображаются корректно, а вот на MACах (IMAC, IPAD) заголовки почему то не центрированы а выровнены влево (см. прикрепленный к проекту скрин).

Соответственно надо покопаться толи в самой странице, то ли в CSS стилях, и отцентрировать заголовки под мак-устройства, и один заголовок сузить чтоб он занял две строки.

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Наверное основное требование к потенциальному исполнителю наличие МАК-бука или МАК-компа, что б мог сразу проверять свои правки.