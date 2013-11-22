Система управления конференцией. PHP (ImageCMS) + HTML/CSS (Twitter Bootstrap 3) + Javascript (JQuery) Оплата почасово: 35 грн/час Работа — удаленная. Занятость — частичная, но насыщенная. График ...
Требуется заверстать проект html
Проект 10 страниц. Требуется исключительно качественная работа. Браузеры:
Google chrome
Firefox
Safari
IE
Opera
также требуется адекватное отображение на моб устройствах c os android и apple.
Заявки фрилансеров
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