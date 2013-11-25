Веб-разработчик

Система управления конференцией. PHP (ImageCMS) + HTML/CSS (Twitter Bootstrap 3) + Javascript (JQuery)

Оплата почасово: 35 грн/час

Работа — удаленная.

Занятость — частичная, но насыщенная.

График гибкий.

Вы:

• живете в Днепропетровске и готовы приезжать к нам не чаще 1 раза в неделю;

• любите работать с коктейлем PHP, Javascript, Twitter Bootstrap, препроцессором LESS;

• умеете коммитить в SVN;

• работали или готовы работать с Wordpress, ImageCMS, сторонним API (http://developer.etouches.com), eTouches Event Management Software (http://www.etouches.com/);

• с радостью ведете переписку и логируете затраченное время в системе управления проектами Redmine (http://www.redmine.org/).

От Вас потребуется:

• проектировать инфраструктуру (у нас есть вебинары, мини-конференции, сайт конференции, система учета участников);

• преобразовывать пожелания заказчика в тикеты для системы управления проектом;

• верстать для сайта и, эпизодически, для e-mail рассылок;

• дорабатывать функционал по мере развития конференции;

• настроить регистрацию участников, прием оплаты по кредиткам, отображение сетки докладов, списков докладчиков и участников с помощью etouches.