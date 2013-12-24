Сверстать одностраничник

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки126 просмотров

Необходимо сверстать одностраничник, макет для ознакомления в приложении. Кнопки заказа звонки должны быть подчеркнуты пунктирной линией. Таймер отсчитывать 24 часа и обнуляться каждый день в 00.00. Слайдер перелистываться как на сайте http://bluecadet.com/, всего 7 слайдов. Подключить карту. Таймер можно взять с сайта очки5.рф. Для скачивания книги необходимо подключить сервис just click

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад
$50
2 дня
С задачей справился.
Оплата в полном обьеме.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад

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