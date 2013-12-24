Необходимо сверстать дизайн форума, связать с phpBB, наладить баннерную панель с элементами программирования. Детали - при личном общении.
Сверстать одностраничник
Необходимо сверстать одностраничник, макет для ознакомления в приложении. Кнопки заказа звонки должны быть подчеркнуты пунктирной линией. Таймер отсчитывать 24 часа и обнуляться каждый день в 00.00. Слайдер перелистываться как на сайте http://bluecadet.com/, всего 7 слайдов. Подключить карту. Таймер можно взять с сайта очки5.рф. Для скачивания книги необходимо подключить сервис just click
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