Небольшие правки в стилях и шаблоне

Нужно отредактировать блок-модуль на сайте. Сайт на Диафан.ЦМС.

ЦМС-ка простая, тем более править, скорее всего, нужно только стили в файле CSS и верстку модуля в самой админке сайта.

Что есть - см. файл

Что нужно:

Разместить флешку по центру,

Блок должен выглядеть как серый прямоугольник с желтой плашкой наверху, как сейчас.

В центре блока флешка, внизу две дублирующие ссылки «Конструкторский отдел» и «Монтажный отдел». Скорее всего в одну строку не поместиться, тогда нужно сделать в две строки: Конструкторский — перевод строки — отдел и Монтажный — перевод строки — отдел.

Ссылки тем же шрифтом и цветом, что и почта в блоке «Контакты», можно чуть меньше.

Фоном флешки должна идти картинка-заглушка, т.е. если у пользователя отключен флеш, то он должен видеть эту картинку.

Работы нужно выполнить после 18.00 по Москве.

Оплата wmr/wmz, на карту Сбера. Можно на киви/яндекс