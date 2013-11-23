Требуется HTML-шаблон с графикой для писем на smartresponder. Есть готовый дизайн сайта в psd. Из него нужно разработать макет письма и перенести на smartresponder.
Небольшие правки в стилях и шаблоне
Небольшие правки в стилях и шаблоне
Нужно отредактировать блок-модуль на сайте. Сайт на Диафан.ЦМС.
ЦМС-ка простая, тем более править, скорее всего, нужно только стили в файле CSS и верстку модуля в самой админке сайта.
Что есть - см. файл
Что нужно:
Разместить флешку по центру,
Блок должен выглядеть как серый прямоугольник с желтой плашкой наверху, как сейчас.
В центре блока флешка, внизу две дублирующие ссылки «Конструкторский отдел» и «Монтажный отдел». Скорее всего в одну строку не поместиться, тогда нужно сделать в две строки: Конструкторский — перевод строки — отдел и Монтажный — перевод строки — отдел.
Ссылки тем же шрифтом и цветом, что и почта в блоке «Контакты», можно чуть меньше.
Фоном флешки должна идти картинка-заглушка, т.е. если у пользователя отключен флеш, то он должен видеть эту картинку.
Работы нужно выполнить после 18.00 по Москве.
Оплата wmr/wmz, на карту Сбера. Можно на киви/яндекс
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