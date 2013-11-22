Незначительные правки в шаблон WP. - В шапке сайта - добавить контент. - Сделать кнопку - на вплывающую форму обратной связи - Другие небольшие правки по шаблону. Бюджет небольшой ...
Верстальщик
Обязательно владение:
- технология asp.net (используются версии этой технологии 4.0 - для верстки и алгоритмии и
4.5 - для ajax (в Visual Studio 2012 это уже учтено));
- Среда разработки Microsoft Visual Studio 2012 (или возможность ее скачать, но нужна только
она и только 2012 - это относится и к Microsoft SQL Server);
- СУБД Microsoft SQL Server 2012 (и, разумеется, сам SQL);
- язык javascript;
- css;
- технология ajax;
- язык c#;
- Windows 7 или 8 или 8.1.
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