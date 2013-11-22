Верстальщик

Обязательно владение:

- технология asp.net (используются версии этой технологии 4.0 - для верстки и алгоритмии и

4.5 - для ajax (в Visual Studio 2012 это уже учтено));

- Среда разработки Microsoft Visual Studio 2012 (или возможность ее скачать, но нужна только

она и только 2012 - это относится и к Microsoft SQL Server);

- СУБД Microsoft SQL Server 2012 (и, разумеется, сам SQL);

- язык javascript;

- css;

- технология ajax;

- язык c#;

- Windows 7 или 8 или 8.1.