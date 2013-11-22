Html-копия сайта

Сайт стоит на движке DLE версии 9.7, сейчас на сайте довольно разросшийся css, возможно есть мертвые стили, часть стилей нужно сгруппировать, тк в некоторых местах применяются разные стили, на схожие элементы. По рисункам (я вышлю) ...