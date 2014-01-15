Незначительные правки в шаблон WP. - В шапке сайта - добавить контент. - Сделать кнопку - на вплывающую форму обратной связи - Другие небольшие правки по шаблону. Бюджет небольшой ...
Изменить оформление вида форумов phpBB3
Требуется изменить оформление форумов в phpBB3:
Исходный вид - файл 1.jpg
Нужно получить - файл 2.jpg
Пример стилей для нового оформления:
http://demo.rockettheme.com/phpbb3/?style=cerulean
Выбранный исполнитель
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