Изменить оформление вида форумов phpBB3

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки147 просмотров

Требуется изменить оформление форумов в phpBB3:

Исходный вид - файл 1.jpg

Нужно получить - файл 2.jpg

Пример стилей для нового оформления:

http://demo.rockettheme.com/phpbb3/?style=cerulean

http://demo.rockettheme.com/phpbb3/?style=radiance

11 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Работа сделана на ОТЛИЧНО! Сотрудничеством доволен!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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