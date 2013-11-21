Настройка сайта

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Завершен1 заявка92 просмотра

Согласовать код внешней платформы с нашим сайтом

11 лет назад
KVM07
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Dev-Vic
Виктор 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Очень впечатлила работа с Виктором! Часть работы видел в прямом эфире через скайп. Очень быстро, уверенно все делается! К тому же приятен в общении! Результатом доволен)
Отличный заказчик! Грамотное ТЗ и быстрая оплата! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Dev-Vic
Виктор 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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