Правки сайта на Bitrix

Есть сайт: prokatru.com

Его нужно довести до ума. Нужен верстальщик и програмер почасово.

ЗАДАЧИ:

1. Проверить все ссылки и настроить их вести на свои места. Тоесть категории на категории, горизонтальное меню на нужные страницы.

2. После того как человек нажимает на сайте слово беру(кнопка купить) должно всплывать окно "Ваш товар добавлен в корзину"

Правки по визуальной части:

http://clip2net.com/s/6dBGLV

http://prokatru.com/about/ шрифт как в товарах

http://clip2net.com/s/6dBKfJ

http://clip2net.com/s/6dBLya

http://clip2net.com/s/6dBNQa

http://clip2net.com/s/6dBQpi

http://clip2net.com/s/6dBRNv

http://clip2net.com/s/6dC7uI