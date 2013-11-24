Сверстать landing page, исходник в psd (около 6 экранов). http://us.ua/1275974/

- HTML5, CSS3, кроссбраузерность, валидность, jquery, fontface или googlefont, естественно на div'ах. Адаптировано под разрешение 1024х768 и выше.

- Кнопки «заказать» и «заказать обратный звонок» должны быть кликбельными, после нажатие всплывающее окно с полями для заполнения

- таймер активный

- галерея активная, с возможностью увеличивать и прокручивать изображения(изображения отдельно скину)

В общем все должно работать, письма на почту отсылаться с форм отправки.

Срок 2 дня, жду бюджет! К 24.11 должно быть все полностью готово