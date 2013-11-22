Сделать верстку нескольких страниц

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки229 просмотров

Есть скачанный с темплатемонстер шаблон. При попытке его переделыть под себя обнаружилось что он на html5 и ссылки без движка, для которого он предназначен, не работают вообще. В итоге необходимо переверстать весь шаблон (6 страниц) заново, так как мы планируем сделать сайт, состоящий просто из html страниц. Ссылка на шаблон templates. cms-guide.com/45365/ (уберите пробелы).

HTML
11 лет назад
Market-N1
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$30
1 день
Оперативно, профессионально, качественно! Советую. Хороший, ответственный мастер своего дела!
Спасибо Андрей, сотрудничеством остался доволен. Оплата вовремя! Рекомендую как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад

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