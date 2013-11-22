Незначительные правки в шаблон WP. - В шапке сайта - добавить контент. - Сделать кнопку - на вплывающую форму обратной связи - Другие небольшие правки по шаблону. Бюджет небольшой ...
Сделать верстку нескольких страниц
Есть скачанный с темплатемонстер шаблон. При попытке его переделыть под себя обнаружилось что он на html5 и ссылки без движка, для которого он предназначен, не работают вообще. В итоге необходимо переверстать весь шаблон (6 страниц) заново, так как мы планируем сделать сайт, состоящий просто из html страниц. Ссылка на шаблон templates. cms-guide.com/45365/ (уберите пробелы).
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