Сделать верстку нескольких страниц

Есть скачанный с темплатемонстер шаблон. При попытке его переделыть под себя обнаружилось что он на html5 и ссылки без движка, для которого он предназначен, не работают вообще. В итоге необходимо переверстать весь шаблон (6 страниц) заново, так как мы планируем сделать сайт, состоящий просто из html страниц. Ссылка на шаблон templates. cms-guide.com/45365/ (уберите пробелы).