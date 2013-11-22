Сайт стоит на движке DLE версии 9.7, сейчас на сайте довольно разросшийся css, возможно есть мертвые стили, часть стилей нужно сгруппировать, тк в некоторых местах применяются разные стили, на схожие элементы. По рисункам (я вышлю) ...
Внести небольшие правки на сайт
Здравствуйте. Есть свёрстанный сайт, одностраничник (не на CMS), нужно внести корректировки на сайт!
Например:
• подвинуть блок
• добавить слайдер
и т.д.
Весь список правок и ссылку на вёрстку, вышлю выбраному исполнителю. Работы по факту на пару часов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $130HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт: prokatru.com Его нужно довести до ума. Нужен верстальщик и програмер почасово. ЗАДАЧИ: 1. Проверить все ссылки и настроить их вести на свои места. Тоесть категории на категории, ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $70
Сверстать landing page, исходник в psd (около 6 экранов). http://us.ua/1275974/ - HTML5, CSS3, кроссбраузерность, валидность, jquery, fontface или googlefont, естественно на div'ах. Адаптировано под разрешение 1024х768 и выше. - Кнопки «заказать» и ...Завершен11 лет назад
- $100
Нужно сделать рабочий одностраничник. Сайт сделать на платформе, где есть удобная CRM (система учета данных от клиента). Есть готовый дизайн в PSD послойно. Требуется привязать домен к хостингу и залить туда сверстанный сайт. Домен ...Завершен11 лет назад
- $30
Есть скачанный с темплатемонстер шаблон. При попытке его переделыть под себя обнаружилось что он на html5 и ссылки без движка, для которого он предназначен, не работают вообще. В итоге необходимо переверстать весь шаблон (6 страниц) ...Завершен11 лет назад
Обязательно владение: - технология asp.net (используются версии этой технологии 4.0 - для верстки и алгоритмии и 4.5 - для ajax (в Visual Studio 2012 это уже учтено)); ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать html-копию сайта. Главную и одну внутреннюю.HTML-верстка15 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется изменить оформление форумов в phpBB3: Исходный вид - файл 1.jpg Нужно получить - файл 2.jpg Пример стилей для нового оформления: http://demo.rockettheme.com/phpbb3/?style=cerulean http://demo.rockettheme.com/phpbb3/?style=radianceЗавершен11 лет назад
Верстка интернет-магазина на Joomla привязка и настройка Virtuemart Robokassa SMS агрегаторHTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
1. Макет во вложении , его нужно сверстать блочной (div) и валидной версткой 2. Натянуть его на мой блог wordpress, вот адрес домена […myhurraw.ru…], чтобы все нормально функционировало ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад