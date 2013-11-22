Внести небольшие правки на сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок200 просмотров

Здравствуйте. Есть свёрстанный сайт, одностраничник (не на CMS), нужно внести корректировки на сайт!

Например:

• подвинуть блок

• добавить слайдер

и т.д.

Весь список правок и ссылку на вёрстку, вышлю выбраному исполнителю. Работы по факту на пару часов.

11 лет назад
eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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