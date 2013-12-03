Верстка

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки287 просмотров

Верстка сайта :

9 страниц и 5 небольших popup.

Макеты потенциальным исполнителям

11 лет назад
web-symmetria
Надежда 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tanuxa01
Татьяна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$130
5 дней
Очень качественный и аккуратный код! В нашем проекте не было доработок, все сделано сразу правильно, как надо! Работа выполняется вовремя. Очень приятно работать с Татьяной. Рады дальнейшему сотрудничеству
Работой с Надеждой очень довольна. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

tanuxa01
Татьяна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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