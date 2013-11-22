Верстка небольшого портала

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок166 просмотров

Нужно сверстать страницы для небольшого портала. Всего 9-10 страниц. На работу отводиться 5-7 дней. Страницы в psd.

Валидная верстка, кроссбраузерность.

Фрилансеров без отзывов не рассматриваю. Бюджет обсудим в личной переписке после просмотра макетов.

11 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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