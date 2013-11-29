Верстка landing page

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок214 просмотров

Доброе время суток.

По финалу я хочу видеть работающий сайт на своем домене.

Макет проекта вложен. Так же необходима адаптивная мобильная версия - исходники предоставлю.

Время и деньги?

11 лет назад
vivera14
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

burdianov
Иван 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$60
2 дня
Работа понравилась. Иван постоянно на связи, быстро вносит корректировки. Сделал адаптивную верстку и мобильную версию сайта - http://remontcentr.kz/ Клиентоориентированный, вежливый. РЕКОМЕНДУЮ!
Супер заказчик, сразу заплатил и сразу еще два проекта дал на работу, не ожидал. Таких заказчиков очень мало, он заслуживает уважения. С меня 11 балов.

Заявки фрилансеров

burdianov
Иван 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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