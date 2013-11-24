Нужно поработать с шаблоном

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка84 просмотра

Нужно поработать с шаблоном, а тоесть убрать ненужный контент(модуль шаблона), установить онлайн чат, установить блок новостей с добавлением новостей через материалы, установить плагины для коректного отображения фото (с увеличением) и видео, подтянуть шаблон повыше но я думаю при удалении контента он сам подтянется... Работаю без предоплаты в моей честности можете убедиться почитая отзывы, оплата ЯД

11 лет назад
Igorek001
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
1 день
Хороший специалист, Всем рекомендую понимает с полуслова, 10 балов из 9
Хороший, понимающий заказчик. Приятно работать, спасибо.

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N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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