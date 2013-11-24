Нужно поработать с шаблоном, а тоесть убрать ненужный контент(модуль шаблона), установить онлайн чат, установить блок новостей с добавлением новостей через материалы, установить плагины для коректного отображения фото (с увеличением) и видео, подтянуть шаблон повыше но я думаю при удалении контента он сам подтянется... Работаю без предоплаты в моей честности можете убедиться почитая отзывы, оплата ЯД