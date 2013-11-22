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Сверстать одностраничник.
Сверстать LP с адаптивным дизайном!
Страница простенькая, для верстки ничего сложного: счетчик; форма регистрации; стандартные блоки типа отзывы, почему мы и т.д.;
Цена и сроки от Вас!
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