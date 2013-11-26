Требования: 1) Кроссбраузерность (ie8+, chrome, ff, opera). 2) Чистый код (без таблиц, нагромождений из ненужных элементов, инлайновых стилей). Очень желательно с doctype html5 Приветствуется использование css фреймворков. Слайдеры желательно на ...
Поправить работу скролл-меню
На сайте http://wennergren.picturefans.com/ не совсем правильно работает прокрутка. Если выбрать любой из пунктов меню, то прокручивается немного ниже, чем положено. При чем это для любого пункта меню, выбранного первым. Если выбрать другой пункт меню в следующий раз, то прокрутка работает нормально и останавливается в нужном месте.
Сайт на вордпресс.
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