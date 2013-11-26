Поправить работу скролл-меню

На сайте http://wennergren.picturefans.com/ не совсем правильно работает прокрутка. Если выбрать любой из пунктов меню, то прокручивается немного ниже, чем положено. При чем это для любого пункта меню, выбранного первым. Если выбрать другой пункт меню в следующий раз, то прокрутка работает нормально и останавливается в нужном месте.

Сайт на вордпресс.