Сверстать две страницы главная+внутренняя

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки239 просмотров

Требования:

1) Кроссбраузерность (ie8+, chrome, ff, opera).

2) Чистый код (без таблиц, нагромождений из ненужных элементов, инлайновых стилей). Очень желательно с doctype html5

Приветствуется использование css фреймворков. Слайдеры желательно на основе jquery.

psd вышлю выбранному исполнителю.

CSSHTMLjQuery
11 лет назад
yujj
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Сверстал всё замечательно (макет не самый простой). Код чистый, качественный - без мусора. Кроссбраузерность согласно требованиям. И всё это за разумную цену.
Очень хороший заказчик, понравилось работать Юрием, все как надо! Понятна формулировка задачи, приятный человек в общении, все в лучшем виде. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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