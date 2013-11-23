Требования: 1) Кроссбраузерность (ie8+, chrome, ff, opera). 2) Чистый код (без таблиц, нагромождений из ненужных элементов, инлайновых стилей). Очень желательно с doctype html5 Приветствуется использование css фреймворков. Слайдеры желательно на ...
Требуется доверстать сайт
сайт www.crazyvip.ru
необходимо прикрутить к сайту товары
как на макете https://st.fl.ru/users/ferr8/contacts/f_44952668dbfd247f.jpg
3 товара в ряд
4 столбца
цена, старая цена
вместо "купить сейчас" надпись будет "Подробнее"
надо прикрутить любую простейшую CMS, чтобы можно было добавлять/редактировать товары на странице
при нажатии на фотку товара или на кнопку "подробнее" открывается всплывающее окошко с описанием товара и формой заявки
задание для исполнителя, у которого минимум 5+ отзывов
пишите!
Заявки фрилансеров
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