Правка по html-верстке

На сайте http://wennergren.picturefans.com/ не совсем правильно работает прокрутка. Если выбрать любой из пунктов меню, то прокручивается немного ниже, чем положено. При чем это для любого пункта меню, выбранного первым. Если выбрать другой пункт меню в ...