Отшлифовка шаблона virtuemart joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки147 просмотров

Конкретное тех задание, для конкретного фрилансера – профессионала своего дела. Работа только через безопасную сделку. Есть шаблон , его нужно довести до ума, отшлифовать. Внимательно ознакомимся с тех заданием и потом оставляем заявки. Сроки до понедельника. Работа небольшая, на ночь). Сайт http://lexwell-spb.ru

Joomla
11 лет назад
ortas
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

nikoweb
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$100
2 дня
Работой очень доволен, даже не смотря на задержку по срокам, связанных с доработками.
Спасибо, было приятно работать с вами!

Заявки фрилансеров

nikoweb
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад

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