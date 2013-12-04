Нужно отверстать просто мега-крутой современный шаблон, нужна вёрстка по стандартам 2017 года, нужна качественная, идеальная, сами понимаете в общем. Не новички. Нужен реально шедевр вёрстки от волшебника интернет стандартов. Пишите Ваши предложения, срок - 3 ...
Отшлифовка шаблона virtuemart joomla
Конкретное тех задание, для конкретного фрилансера – профессионала своего дела. Работа только через безопасную сделку. Есть шаблон , его нужно довести до ума, отшлифовать. Внимательно ознакомимся с тех заданием и потом оставляем заявки. Сроки до понедельника. Работа небольшая, на ночь). Сайт http://lexwell-spb.ru
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