Отшлифовка шаблона virtuemart joomla

Конкретное тех задание, для конкретного фрилансера – профессионала своего дела. Работа только через безопасную сделку. Есть шаблон , его нужно довести до ума, отшлифовать. Внимательно ознакомимся с тех заданием и потом оставляем заявки. Сроки до понедельника. Работа небольшая, на ночь). Сайт http://lexwell-spb.ru