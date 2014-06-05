nikoweb

Александр nikoweb

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Создание адаптивных сайтов, разработка мобильных приложений

Разработка сайтов

Разработка мобильных приложений

Разработка CRM систем

Разработка Js и Flash анимации

Разработка логотипов, фирменного стиля

Реклама в социальных сетях Instagram, VK, Facebook.

Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords

Лучшее SEO продвижение сайтов

  • составление подробного тех.задания,
  • подписание договора,
  • поддержка и обслуживание.
Разработка Интернет магазин 

Корпоративный сайт 

Продающая страница Landing 

Приложение для мобильныйх устройств

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

Alex-andi
Алекс 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Нужен сайт каталог по продаже косметики
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$800
10 баллов
11 лет назад
Нужен магазин свадебных аксессуаров
Александр настоящий профессионал своего дела! Очень(!) качественно и точно в срок! От души рекомендую, если вам важно получить превосходный результат. Спасибо Александру за отличную работу.
спасибо за работу, оплата и тз все на высшем уровне!
Ответный отзыв
nikula92
Анна 
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
10 отзывов(-1)
$120
10 баллов
11 лет назад
Сайт на джумле
Joomla
Александр выполнил работу в самые сжатые сроки. Качество сайта - великолепное. Благодарю за профессионализм и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Работа с Анной доставила огромное удовольствие, хорошо когда есть взаимопонимание в сотрудничестве. Будем дальше работать!
Ответный отзыв
xxxstr1kerxxx
Денис 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
$50
10 баллов
11 лет назад
Создать сайт
Все в сроки, превзойдя ожидания.
Спасибо за работу, отличный заказчик, оплата без задержки!
Ответный отзыв
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Восстановить сайт из вебархива.
сделано быстро и качественно
Работать с вами было очень приятно, выполоты по срокам и четко тз, рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Системы управления (CMS)
6 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
3 отзыва
$10/час
от $70от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
$20/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга