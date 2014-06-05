Создание адаптивных сайтов, разработка мобильных приложений
Разработка сайтов
Разработка мобильных приложений
Разработка CRM систем
Разработка Js и Flash анимации
Разработка логотипов, фирменного стиля
Реклама в социальных сетях Instagram, VK, Facebook.
Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords
Лучшее SEO продвижение сайтов
- составление подробного тех.задания,
- подписание договора,
- поддержка и обслуживание.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт каталог203 просмотра
- Сайт компании (СТО)206 просмотров
- Интернет магазин (Двери)227 просмотров
- Интернет магазин (Двери)231 просмотр
- Интернет магазин (Доставка цветов)205 просмотров
- Интернет-магазин Форма Нато214 просмотров
- Сайт-Каталог154 просмотра
- Сайт визитка173 просмотра
- Сайт компании134 просмотра
- Сайт компании127 просмотров
- Интернет магазин165 просмотров
- Сайт компании130 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$800
10 баллов
11 лет назад
Александр настоящий профессионал своего дела! Очень(!) качественно и точно в срок! От души рекомендую, если вам важно получить превосходный результат. Спасибо Александру за отличную работу.
Ответный отзыв
спасибо за работу, оплата и тз все на высшем уровне!
$120
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Александр выполнил работу в самые сжатые сроки. Качество сайта - великолепное. Благодарю за профессионализм и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
Работа с Анной доставила огромное удовольствие, хорошо когда есть взаимопонимание в сотрудничестве. Будем дальше работать!
$50
10 баллов
11 лет назад
Все в сроки, превзойдя ожидания.
Ответный отзыв
Спасибо за работу, отличный заказчик, оплата без задержки!
$120
10 баллов
11 лет назад
сделано быстро и качественно
Ответный отзыв
Работать с вами было очень приятно, выполоты по срокам и четко тз, рекомендую!
Системы управления (CMS)
6 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
3 отзыва
$10/час
от $70от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
$20/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга