Конкретное тех задание, для конкретного фрилансера – профессионала своего дела. Работа только через безопасную сделку. Есть шаблон , его нужно довести до ума, отшлифовать. Внимательно ознакомимся с тех заданием и потом оставляем заявки. Сроки до ...
Перевести календарь на движке Opencart
Есть сайт(интернет магазин) на opencart, при заказе товара есть функция выбора даты доставки (календарь) но он по умолчанию на английском языке нужно сделать на русском! пишите в СКАЙП
Заявки фрилансеров
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