Исправить ошибки в Интернет магазине

Здравствуйте, был создан интернет-магазин, но после оплаты заказчик исчез и не хочет исправлять ошибки и недочеты.

Поэтому, я добавляю файл с описанием ошибок, которые нужно исправить. Также нужно сделать верстку сайта, что бы он автоподстраивался под ширину экрана(телефон, планшет, экраны разной диагонали).

Выставляю этот проект 2-ой раз, т.к. опять связался с девушкой которая взяла деньги и НИЧЕГО не сделала.

Сроки 1-2 дня. Бюджет был заложен предыдущему исполнителю, предпочтение буду отдавать наиболее низкой цене.